Düzce Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, 32. Geleneksel Kozlu Dağköy Yağlı Pehlivan Güreşlerinde 7 sporcuyla kürsüye çıkma başarısı gösterirdi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Güreş Kulübü sporcuları, Zonguldak Kozlu’ya bağlı Dağköy’de düzenlenen 32.Geleneksel Kozlu Dağköy Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldı.

Kırkpınar Başpehlivanlarının da katıldığı müsabakalarda Onurcan Askan Minik 1 boy kategorisinde 2’nci, M. Taha Zurnacı Minik II boy kategorisinde 3’ncü, Göktuğ Akbal Teşvik I boy kategorisinde 3’ncü, Kamuran Polat Teşvik II boy kategorisinde 3’ncü, Ö.Faruk Çağlayan ve Selçuk Akbal Ayak Boy kategorisinde ‘nci olurken Deste Büyük Boy’da ise Ertuğrul Topal birinciliği elde etti.

Sporcuları tebrik eden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, küçük sporcularımızın elde ettiği ve özgüven kazanmalarına da katkı sağlayacak olan bu başarının Düzce'nin yağlı güreşlerde gelecek yıllara damga vurması adına bir adım olarak gördüğünü söyledi.