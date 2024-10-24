DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yaklaşan kış ayları öncesinde Duraklar ve Kızılcık köylerini birbirine bağlayan 800 metrelik yola soğuk asfalt sererek yolu hizmete açtı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Duraklar ve Kızılcık köyü grup bağlantı yolunda 800 metre uzunluğunda soğuk asfalt çalışmaları tamamladı. Serilen soğuk asfalt çalışması çerçevesinde köylerin ve bölgede bulunan insanların daha kaliteli ve güvenli ulaşım imkanına sahip oldu.

Ekipler kış ayları öncesinde bir çok yolda soğuk asfalt serim çalışmalarını tamamlamayı umuyor.