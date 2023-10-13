DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından orman koruma konuları eğitim programı Düzce Orman İşletme Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Şube Müdürü Osman Koru’nun başkanlık yaptığı eğitime, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, İşletme Müdür Yardımcısı Devrim Arıkan ile İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün koruma faaliyetlerinin de denetlendiği eğitimde Orman Genel Müdürlüğümüzün 293 sayılı ’’Ormanların Kanun Dışı Müdahalelerden Korunması’’ tebliği gereği, Orman Muhafaza Memurlarına eğitim verildi. Eğitimde koruma, arama, el koyma, suç zaptı tanzimi, ORBİS girişleri, nakliyeler açma yerleşme ve işgal faydalanma, orman zararlıları ile yapılan mücadele çalışmaları hakkında denetim yapıldı.