Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Düzce’ye toplamda 3 bin 262 depremzede geldi. Yurtlar ve özel alanlarda konaklayan kişilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Düzce’ye toplamda 3 bin 262 depremzede geldi. Yurtlar ve özel alanlarda konaklayan kişilerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

6 Şubatta Kahramanmaraş’da meydana gelen depremlerin ardından bölgede barınma sorunu yaşayan vatandaşlar farklı illere tahliye edilmeye başlanmıştı. Düzce Belediyesi ve bazı kurum ve kuruluşların girişimleri ile deprem bölgelerinden Düzce’ye 3 bin 262 vatandaş getirildi. Bu kişilerin 2 bin 822’si yakınlarının yanlarında barınırken, öğretmen evinde 93, yurtlarda 283, otel veya apartlar da toplamda 64 kişi barınıyor. Bu kişilerin ise tüm ihtiyaçları ilgili kurumlar tarafından karşılanıyor.