1999’da 2 büyük deprem yaşayan 2022’de bir depremle daha sarsılan Düzce’de riskli olan ve kentsel dönüşüme giren yapıların yıkım çalışmalarına devam sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde yeni kurulumu yapılan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı hem Kahramanmaraş depremlerinde hasar alan riskli yapıların yıkım çalışmalarına hem de 23 Kasım 2022’de Düzce’de meydana gelen depremin ardından riskli olarak belirlenen yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 3 büyük deprem atlatan Düzce’de yapı stokunun depreme dayanıklı olabilmesi için yapılan çalışmalarda şehir merkezi Millet bahçesi civarında ki zemin artı 3 katlı bina Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce kontrollü olarak yıkıldı.

6306 sayılı Kentsel Dönüşüm kanunu çerçevesinde yıkılan binanın bulunduğu bölgede ilerleyen süreçlerde yeni bina yapılacak. İl genelinde riskli olduğu belirlenen ve Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde yıkılması planlanan 41 yapının daha olduğu ve yıkımların peyderpey yapılmaya devam edileceği öğrenildi.