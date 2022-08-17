Düzce Belediyesi öncülüğünde kurulan tarım akademisinde dikimi yapılan tıbbi aromatik bitkilerden kekiğin ilk hasadı yapılmaya başlandı. Kekik hasadının ardından melisa ve biberiye bitkilerinin de ilk hasadı yapılacak.

Düzce Belediyesi öncülüğünde kurulan tarım akademisinde dikimi yapılan tıbbi aromatik bitkilerden kekiğin ilk hasadı yapılmaya başlandı. Kekik hasadının ardından melisa ve biberiye bitkilerinin de ilk hasadı yapılacak.

Düzce’de tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesi, ekonomiye kazandırılması ile birlikte sosyal sorumluluk geçtiğimiz yıl başlatılan Tarım Akademisi projesi alanında ikinci hasat da yapılmaya başladı. 16 bin tıbbi aromatik bitki diken ve ilk olarak ada çayının hasadını yapan Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kekik bitkisinin de hasadını gerçekleştirerek kurutma çalışmasını başlattı.

6 dönümlük arazi üzerinde yapılan ekimlerden elde edilen ürünler proje ortağı Beltur aracılığıyla ekonomiye kazandırılacak.