Düzce'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce- İstanbul D-100 Karayolu Döngelli köyü kavşağında meydana gelen kazada İstanbul istikametine seyirhalinde olan Ş.K. idaresindeki otomobil sürücüsü aynı istikamete gitmekte giden kamyona arkadan çarptı. 

Çarpışmanın etkisiyle 2 kişi yaralandı. 

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Yaralanan 2 kişinin olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: igf