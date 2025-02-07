DÜZCE(İHA) – Düzce’de 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı köy yollarının kapanmasına neden oluyor. Akçakoca, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Yığılca ilçesinde 21 köy yolu sabah 09.00 itibariyle kapalı olduğu öğrenildi.

Düzce’de il özel idareye ait kar kürüme ve tuzlama araçları 2 gündür kontak kapatmadan çalışmalarına devam ediyor. Ekipler yağan kar yağışı ile birlikte yolları açık tutmak için 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Düzce’de Akçakoca ilçesinde; Dilaver, Küpler, Davutağa, Karatavuk ve Uğurlu köyleri, Cumayeri ilçesinde Çelikdere, Yeşiltepe ve Subaşı köyleri, Gölyaka ilçesinde Yunusefendi ve Çamlıbel köyleri, Gümüşova ilçesi Dededüzü, Soğuksu ve Pazarcık, Yığılca ilçesinde Asar, Redifler, Bekirler, Hacılar, Dibektaş, Yeniyer ve Geriş köy yolları sabah 09.00 itibariyle kapalı olduğu öğrenildi. Köy yollarının kısa süre içerisinde ulaşıma açılması bekleniyor.