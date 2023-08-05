Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Dünya Düzce Günleri, dördüncü gününde de hızını kesmedi. Anıtpark Meydanı’nda kurulan sahne Karadeniz müziğinin sevilen iki ismi Volkan Arslan ve Bilal Hancı’yı ağırladı. Binlerce Düzcelinin doldurduğu alanda şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Düzce’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla ilkini geçen yıl düzenlediği Dünya Düzce Günleri’nin dördüncü gün etkinlikleri de dolu dolu geçti. Gündüz organizasyonları çocuklara özel kurulan stantlarda birbirinden farklı etkinlikler ve alanda yer alan spor parkurlarında düzenlenen turnuvalarla devam etti.

Şarkılar bir ağızdan söylendi

Akşam saatlerinde alanı dolduran Düzceliler ilk olarak sahne alan Karadeniz müziğinin sevilen sesi Volkan Arslan’nın yöresel türküleri ile coştu. Karadeniz türküleri, kemençe ve tulum taksimleri ile başlayan gece farklı yörelerden türkülerle devam etti. Düzceliler eğlenceli anlar yaşarken Volkan Arslan’nın sahne performansı büyük beğeni aldı.

Volkan Arslan’ın ardından sahne alan son günlerin sevilen ismi şarkıcı ve fenomen Bilal Hancı, birbirinden güzel şarkıları hayranları ile birlikte söyledi. Şarkı arasında Düzce’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Hancı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyledi.

Konser sonrasında Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Oya Kocaman sanatçılara plaket ve çiçek takdim ederek teşekkür etti.