Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Özel İdaresi araç parkına giderek kış tedbirleri çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen’den yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Özel İdaresi araç parkına giderek kış tedbirleri çerçevesinde denetim gerçekleştirdi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen’den yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kış mevsiminin gelmesi ve kar yağışının başlamasıyla birlikte İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler de tayakkuza geçti. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayri Şen, ”Kış mevsiminde meydana gelebilecek olumsuz hava şartlarından dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına karla mücadele çalışmaları daha etkin yürütülmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Hazırladığımız karla mücadele eylem planı istikametinde karla mücadele ekiplerimiz 7 gün 24 saat vatandaşlarımıza hizmet edecektir” diyerek Vali Atay’a bilgi verdi.

Karla mücadele çalışmaları çerçevesinde İl Özel İdaresi genel sekreterliğine bağlı olarak Merkez ve ilçelere bağlı köy yollarında 65 adet iş makinesı ve 172 personel ile ulaşımın aksamaması için çalışma yapılacak.