Düzce Belediyesi karla mücadele araçları 24 saat kontak kapatmadı. Belediye Başkan Yardımcısı Caner Okan Kaltu, şehrin dört bir noktasında koordinasyon merkezleri oluşturduklarını ifade ederek, karla mücadele çalışmalarının başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Caner Okan Kaltu, karla mücadele araçlarının konuşlandığı Bahçeşehir Koordinasyon Merkezi’nde ekiplerle bir araya geldi. Kaltu yaptığı açıklamada, "Şu anda şehrimizin her noktasında ekiplerimiz sahada. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, gece saatlerinde yoğunluğunu artırdı. 53 aracımız ve 148 personelimizle karla mücadele çalışmalarımız sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Su Kanal Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tüm mahallelerde ve ana arterlerde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

4 koordinasyon merkezi kuruldu

Karla mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde yönetmek üzere 4 koordinasyon merkezi kurulduğunu kaydeden Kaltu, Bahçeşehir, Konuralp, Fevzi Çakmak ve Aziziye bölgelerinde oluşturulan bu merkezlerde konuşlanan ekiplerin anında müdahale edebilecek kapasiteye sahip olduklarını belirtti.

Ekiplerin, şehrin 63 mahallesinde, ana yollar, caddeler ve kaldırımlarda çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Yardımcısı Kaltu, "Karla mücadele çalışmalarımızı gece-gündüz demeden 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Ekiplerimizin tamamı sahada seferber durumda. Bütün yollarımız açık. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmadı" diye konuştu.

Sürücülere uyarı

Sürücülere kar lastiği kullanmalarını ve toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini hatırlatan Kaltu, yanlış araç parklarının çalışmalara engel olduğuna dikkat çekti. Sürücüleri uyaran Kaltu şöyle konuştu: "Kar küreme araçlarımız ve iş makinelerimiz büyük araçlar, bu nedenle yanlış parklanmalardan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın araçlarını sıfır yanaştırarak park etmelerini ve park alanlarını kullanmalarını rica ediyoruz."

Başkan Yardımcısı Kaltu, vatandaşlardan kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir sıkıntı durumunda Alo 153 Beyaz Masa hattına başvurmalarını istedi.