DÜZCE(İHA) – Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Düzce’de de köy yollarını kapattı. Kapanan 104 köy yolunu açmak için Özel İdareye bağlı ekipler gece boyu çalışıyor.

DÜZCE(İHA) – Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı Düzce’de de köy yollarını kapattı. Kapanan 104 köy yolunu açmak için Özel İdareye bağlı ekipler gece boyu çalışıyor.

Düzce’de 104 köy yolu ulaşıma kapandı. Deprem bölgesine iş makinelerin bir kısımnı gönderen İl Özel İdaresi ekipleri ellerinde olan araçlarla köy yollarını ulaşıma açmak için büyük mücadele çalışıyor.

Düzce Merkez ilçede 16, Akçakoca’da 12, Cumayeri’de 8, Çilimli’de 5, Gölyaka’da 15, Gümüşova’da 5, Kaynaşlı’da 16, Yığılca’da 27 olmak üzere toplamda 104 köy yolu ulaşıma kapandı.

Gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında ulaşıma kapalı durumda olan 132 köy yolunun 28 tanesi ulaşıma açılırken 104 köy yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor.