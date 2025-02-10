Düzce'de büfe sahibi ile tartışma yaşadığı iddia edilen bir kişi, büfe sahibini silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen büfe sahibi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerinden kaçan ve kısa sürede yakalanan cinayet zanlısı kıskıvrak yakalandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Olay gece saatlerinde Düzce merkez Çoban Kavşağı ‘nda bulunan bir büfede meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, büfeye gelen kimliği belirsiz bir kişi ile büfe sahibi Emrullah Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği bilinmeyen kişi büfe sahibi Emrullah Ç.’yi silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Emrullah .Ç. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen büfe sahibi hayatını kaybetti.

Polis ekipleri yürüttüğü çalışmalar neticesinde saldırıyı gerçekleştiren şahsı Burhaniye Mahallesi’nde kıskıvrak yakaladı.

Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.