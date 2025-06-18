Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) Projesi kapsamında, kursiyer kadınlara yönelik farkındalık eğitimi düzenlendi.

Eğitim, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Programda kadın sağlığı, kanser taramaları, sağlıklı beslenme ve güvenli teknoloji kullanımı gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Rabia Nurullazade tarafından verilen eğitimde, katılımcılara sağlıklı yaşamın önemi vurgulandı. Ayrıca Sağlıklı Hayat Merkezi ve KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) birimlerinin tanıtımı yapılarak kadınlara kendi kendine meme muayenesi yöntemleri anlatıldı. Ücretsiz kanser taramalarına katılmaları için davette bulunuldu.

Eğitimin ardından, "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında kursiyerlerin boy ve kilo ölçümleri yapıldı. Katılımcılara ideal kilo hesaplamaları yapılarak sağlıklı yaşam hakkında bilgi verildi.