Düzce’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce’de jandarma ekiplerinin uyuşturucuya karşı mücadelesi sürüyor. Jandarma ekipleri Akçakoca ilçesi Uğurlu köyünde ikamet eden bir şahsa ait evde Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında alınan arama kararına istinaden arama yapıldı. Yapılan aramada evin eklentilerinde toplamda 109 gram kubar esrar maddesi, 22 adet sigaraya karıştırılmış tek içimlik olacak şekilde kubar esrar maddesi ve çalışır vaziyette hassas terazi, şahsın evinde yapılan aramada suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilen 13 bin 800 TL ele geçirilerek suç eşyalarına el konuldu. Olayda 1 şahıs gözaltına alındı.