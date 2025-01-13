Düzce’de inşaat halindeki binada yapım aşamasındaki asansörün 1. kattan düşmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Koçyazı Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı’nda inşaat halindeki 3 katlı binada yapım aşamasındaki asansör 1. kattan zemine düştü. Asansörde bulunan 3 çalışan yaralandı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 3 işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce’de çeşitli hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.