Düzce’de yayla yolunda iki otomobil kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynaşlı’ya bağlı Dipsizgöl-Çamlıca köy yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Dipsizgöl’den Çamlıca köyü istikametine seyir halinde olan E.Y. idaresindeki 81 ABS 362 plakalı otomobil ile ters istikamette seyir halinde olan R.P. idaresindeki 34 UE 9360 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki otomobilde kara saplanırken, kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen 112 acil sağlık ekiplerince üzce’de ki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.