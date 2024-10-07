Düzce'de meydana gelen kazada iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Semih ŞAHİNŞAH / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Rasim Betirpaşa Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada S.K. idaresindeki 81 KC 212 otomobille sürücüsü henüz belirlenemeyen 81 ABF 370 otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevkedildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada ismi henüz öğrenilemeyen 81 ABF 370 plakalı otomobil sürücünün 161 promil alkollü olduğu tespit edilirken, kaza sonrası kaçan sürücüyü polis ekipleri yakaladı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.