DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde iki okulun daha güçlendirilmesi tamamlandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar çerçevesinde iki okulun daha güçlendirilmesi tamamlandı.

Düzce’de deprem öncesinde yapılan okullarda yaz aylarında güçlendirme ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştı. Aynı anda birçok okulda başlatılan çalışmalar çerçevesinde iki okulun daha güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Bu çerçevede, Yeni Taşköprü Ortaokulu’nda yapılan düzenlemelerin ardından öğrenciler eğitime başladı. Bir diğer iyileştirme çalışmaların yapıldığı okul Çalıcuma İlkokulu oldu. Fiziki mekan iyileştirmeleri tamamlanan okulda öğrencilere eğitim verilmeye başlandı.