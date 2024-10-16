Düzce’de iki ayrı mahallede çıkan yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İlk olay, Tokuşlar Mahallesi 3340. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.D.’ye ait evde alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde adrese gelen ekipler yangını büyümeden söndürdü.

İkinci olay ise Çakırlar Mahallesi Çelikler Sokak’ta meydana geldi. Bir evin bahçe kısmından dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye giden itfaiye ekipleri alevleri eve ulaşmadan söndürdü.

Her iki yangın da maddi hasar ile atlatılırken, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi takdir topladı.