DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Ekim ayında ihracat rakamlarının yüzde 30,8 arttığını, 2023 hedefinde ihracata katkısı olanlara teşekkür etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdoğan Bıyık, Ekim ayında ihracat rakamlarının yüzde 30,8 arttığını, 2023 hedefinde ihracata katkısı olanlara teşekkür etti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere Düzce’de ihracat 2022 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 30,8 artarak 29 milyon 676 bin dolar, ithalat yüzde 32,0 artarak 23 milyon 922 bin dolar olarak gerçekleşti.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık; konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “2023 hedefleri doğrultusunda Düzce’nin ihracatına katkıda bulunan tüm üyelerimize teşekkür ederiz” dedi.