Düzce’de Belediye’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve fırıncılar odası ile birlikte gerçekleştirdiği halk ekmek, imzalanan protokol ile hayata geçirildi.

Düzce’de Belediye’nin uzun süredir üzerinde çalıştığı ve fırıncılar odası ile birlikte gerçekleştirdiği halk ekmek, imzalanan protokol ile hayata geçirildi.

Düzce Belediyesi, Fırıncılar Odası ile birlikte halk ekmeği Düzcelilere sunacak olan proje için imzayı attı. Törene Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Fırıncılar Pastaneciler Tatlıcılar ve Börekçiler ve Sanatkarlar Odası İbrahim Korkmaz, TSO Başkanı Tuncay Şahin, DESOB Başkanı Mustafa Kayıkçı, meclis üyeleri ve başkan yardımcıları katıldı.

Günde 10 bin ekmek satılacak

İlk etapta 5 adet ekmek satış noktasının olacağı Halk Ekmek’te günlük 5 bin adet ekmek satışı olacağını kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, “Bu konu gündeme geldiği ilk günden bu yana birçok arkadaşımız çalıştı. Fırın kurmayı bile düşündük. Şehrin dengeleri vardır. Biz en optimum modeli bulduk. 5 bin adet ile başlayıp 10 bin ekmeğe kadar çıkacağız. Hedef kitlemiz, ekmek alırken fiyatını hesaplayarak bütçesi dar olan vatandaşlarımız oldu. 200 bin ekmek satılan Düzce’de yüzde 10’u aldık. Esnafımızı ve dinamikleri de hesapladık. O yüzden dar gelirlileri düşündük” dedi.

“Yüzde 25 indirimli satılacak”

Halk Ekmek satış noktalarının alt yapı hizmetlerini ve çalışanı Düzce Belediyesi tarafından karşılanacağını satış noktalarında yüzde 25 oranında indirimli ekmek satışının yanı sıra simit ve poğaça satışı da yapılacağını söyleyen Başkan Özlü,” Diğer illerdeki Halk Ekmekleri de karşılaştırdık. Düzce’mizde dengeleri de koruduk. 4 TL olan ekmeğin fiyatı halk ekmek büfelerinde 3 TL olarak satılacak. Aynı gramajdaki ekmek 3 TL olacak. Bu süreçte katkı veren Sayın İbrahim Korkmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

“Fırıncıların bu fiyatı kaldırması zordu, Özlü’ye teşekkür ederiz”

Oda Başkanı İbrahim Korkmaz ise “Başkanımız bize çok yardımcı oldu. Sürekli fikir alışverişi içinde olduk. Sayın Özlü’ye katkısı ve emeğinden dolayı teşekkür ederim. İşçi maliyetini karşılamaları bizim için iyi oldu. Düzce’mizin her zaman yanında olacağız” şeklinde konuştu.

Haftanın 6 günü satılacak

Halk Ekmek satış noktalarının denetimi haftanın 6 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi) (07:00 - 10:00) ve (16:00 - 19:00) saatleri arasında belediye tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılacak.