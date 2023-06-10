Düzce İl Müftülüğü tarafından hacca gidecek hacı adayları için "Hac Eğitim Seminerleri" düzenlendi.

Müftülük konferans salonunda düzenlenen seminer Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Seminer İl Müftü Vekili Talha Demirkaya, İl Müftü Yardımcıları Yavuz Horoz, Hasan İzmirli ve İl Vaizi Raşide Subaşı’nın dersleri ile devam etti. Seminerin ardından İl Müftülüğü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla hacca gidecek vatandaşlara valiz, omuz çantası, Kur’an-ı Kerim ve Meali, ilmihal ile hacda yapılacak dualarla ilgili kitap ve hac rehberi hediye edildi.