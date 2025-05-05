Düzce(İHA) – Düzce merkeze bağlı Aydınpınar Şelalesi, yağışlı ve soğuk geçen günlerin ardından güneşin tadını çıkartmak isteyenlerle doldu taştı.

Kentte uzun süredir devam eden yağışlı ve soğuk hava, hafta sonu yerini güneşe bıraktı. Sıcak havanın tadını doğada çıkartmak isteyenler ise milli parkları, tabiat parklarını doldurdu. Kimi ailesi ile temiz hava alıp hafta sonunu değerlendirmek için kimi de şehir dışından gelen misafirlerini ağırlamak için kent merkezinde belediyeye ait Aydınpınar Şelalesi tabiat parkına akın etti. Şehir merkezine 10 kilometre mesafede Aydınpınar köyü sınırları içinde bulunan tabiat parkında çocuklar güneşli havada çimenlerde top oynayarak doğanın tadını çıkarttı. Büyükler ise yaktıkları mangalların başında tabiatın keyfini sürdü.

Ziyaretçilerden Ziya Can, "Ankara’dan misafirlerimiz vardı. Onları Aydınpınar Şelalesine getirdik. Burası Düzce’nin en güzel şelalelerinden birisi. O nedenle buraya gelerek güneşli havanın tadını çıkartıyoruz. Herkesi bekleriz. Uzun zamandır güneşe hasret kalmıştık. Hasret gideriyoruz. Herkeste buraya gelmiş" dedi. İstanbul’dan gelen Kutlu Durmuş da, "Arkadaşımı ziyarete geldim. Birlikte piknik yapalım dedik. Çok güzel hava var. Atmosfer çok güzel. Hava da çok güzel yaza hasret kaldık. Yağmur, soğuk çamur derken güneşe hasret kalmıştık. Güzel oldu. Keyfimize bakıyoruz" diye konuştu.