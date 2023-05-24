Düzce Belediyesi altyapı donanımları tamamlanan mahallelerde asfalt ihtiyacı olan ana arter ve ara sokaklara günde ortalama bin 500 ton asfalt seriliyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlı kentleşmenin en önemli kısımlarından biri olan, imar düzenlemesi yapılmış alanlar ve yerleşim yerleri genişleyerek devam eden mahallelerdeki asfalt ihtiyacı için yeni sezon çalışmalarına başladı. Kentin dört bir yanında yeni açılan yolların alt yapıları tamamlanan kısımlarında asfalt serim işlemine başlayan ekipler ilk olarak Karahacımusa Mahallesinde çalışmaya başladı. Ağır tonajlı makineler ve silindirlerle aralıksız çalışan ekipler, günde ortalama bin 500 ton asfalt seriyor.

Hava şartlarının mevsim normallerine dönmesi ile asfalt serimine başlayan ekipler, hazırlanan çalışma planı çerçevesinde talepleri de dikkate alarak asfalt serimine aralıksız devam edecek. İlerleyen günlerde ekip ve üretimde kapasite artırılarak çalışmalarda günde 2 bin ton asfalt serilmesi hedefleniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri öte yandan Çamköy ile Körpeşler Mahalleleri arasındaki bağlantıyı sağlayacak yeni açılan bulvar üzerinde de sert zemin hazırlama işlemini yürütüyor. Yolun büyük bir kısmında çalışmaların hava şartlarına bağlı olarak yaklaşık bir hafta içinde tamamlanması öngörülürken çalışmanın hemen ardından asfalt serim işlemi de başlayacak.