DÜZCE(İHA) – Düzce’de ekmek üretimi yapan firmalara fırıncılar için temel gıda hijyen eğitimi düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Düzce’de ekmek üreten gıda işletmelerinde çalışan personele yönelik olarak Düzce Fırıncılar Odası’nda, Akçakoca Ticaret Odası’nda olmak üzere 3 ayrı oturumda ‘Fırıncılar için temel gıda hijyen eğitimi’ düzenlendi.

Düzenlenen eğitimde ekmek ve ekmek çeşitleri tebliği ile ilgili mevzuat, fırınlarda hijyen ve sanitasyon, gıdalardaki zararlı maddeler, bulaşma ve bozulmalar personel-iş yeri ekipman hijyeni, tam buğday ekmeği tüketiminin önemi ve sağlık üzerine etkileri, ekmek israfının azaltılması için alınabilecek önlemler ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü’nde görevli Gıda Mühendisleri Aslıhan Pehlivan ve Ezgi Kap tarafından eğitime katılan 440 fırıncı esnafına kişisel hijyen, işyeri hijyeni, hijyenik ekmek üretimi için yapılması gerekenler ile tebliğ ve yönetmeliklerde hijyen konularında eğitim verildi.

Eğitim sonunda fırıncı esnafının hijyen belgesi alması için eğitimle ilgili sınav da yapıldı. Benzer eğitimlerin daha sonraki dönemlerde talep gelmesi durumunda tekrarlanacağı kaydedildi.