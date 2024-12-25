Düzce şehir merkezinin daha modern ve düzenli bir yapıya kavuşması amacıyla Eski Sanayi alanında uygulanacak kentsel dönüşüm hız kazandı. Tebligatların gönderildiği esnafların işletmelerin taşınması için son tarih 1 Mart 2025.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi, Eski Sanayi alanındaki esnaflara kentsel dönüşüm için tebligatlar göndermeye başladı.

İşletmelerin taşınması için 1 Mart 2025 tarihine kadar süre verildiği Düzce'de, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, eski sanayinin trafik sıkışıklığına, iş yerlerinin hizmet kalitesinin düşmesine, zorlu çalışma koşullarına ve görüntü kirliliğine yol açtığına dikkati çekti.

Sanayi dükkanlarının yüksek deprem riski taşıdığı ve yerinde yapılan detaylı karot analizleriyle bu durumun tespit edildiği belirtildi.

Esnaflar tarafından da sıklıkla dile getirilen alt ve üst yapıları tamamlanmış, sağlıklı, geniş çalışma alanına sahip, hizmet kalitesini yükselten, ekonomik verimliliği artıran ve şehre yakışan modern bir veya birkaç sanayi sitesi ihtiyacı doğrultusunda Düzce Beltaş Sanayi Sitesi inşa edildiği ve 1. Etaptaki 112 dükkanın tamamlanarak sahiplerine teslim edildiği kaydedildi.

İkinci etapta 88 dükkan planlandığı ve 10 ay içinde tamamlanmasının hedeflendiği, hemen akabinde 3. etaba geçilerek 74 adet dükkan daha inşa edileceği ifade edilerek, “Böylelikle, Düzce Beltaş Sanayi Sitesi’nde toplamda 274 dükkan tamamlanmış olacak, talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni etaplar planlanacaktır” denildi.

Tebligatlarda bu tarihten sonra elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin kesileceği hatırlatılarak, esnafların mağduriyet yaşamamak adına dükkanlarını 1 Mart 2025 tarihine kadar tahliye etmeleri gerektiği vurgulandı.