DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında yapılan çalışma ile birlikte ‘esen kal’ projesi hayata geçirilecek.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında yapılan çalışma ile birlikte ‘esen kal’ projesi hayata geçirilecek.

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin konakladığı yurtlarda yeni bir çalışma hayata geçirilecek. Bu çerçevede Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor Müdürlükleri arasında yapılan anlaşma ile ‘Esen Kal’ projesi yapılacak. Projenin ilk çalışma toplantısı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda il Müdürü Ercan Öztürk’ün katılımı ile gerçekleştirildi. Projede Düzce’de ki Gençlik ve Spor yurtlarında verilmesi planlanan destekler ve yapılacak faaliyetler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.