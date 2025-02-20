Soğuk hava ve kar yağışı dolayısıyla Düzce'de de eğitime bir gün ara verildi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valisi Selçuk Aslan, meteorolojik veriler ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi dolayısıyla Düzce genelinde tüm okullar, özel eğitim kurumları, Kur’an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde 21 Şubat Cuma günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Aslan, ayrıca kamu kurumlarımızda görev yapan engelliler ile 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel de idari izinli sayılacağını belirtirken, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya özen gösterilmesini istedi.

DÜZCE'DE EKİPLERİ SAHADAKİ ÇALIŞMALARI VE ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Öte yandan Düzce Belediyesi de, kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmamasını isterken, toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istedi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 23 Şubat Pazar günü Düzce Üniversitesi Kampüsü'nde yapılacak MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na girecek öğrencilerin yoğun kar yağışı nedeniyle mağduriyet yaşamaması için önlemleri aldıklarını duyurarak, tüm hatlardaki otobüs seferlerimiz hafta içinde olduğu gibi sık aralıklarla yapılacağı, Konuralp bölgesinde zincir takılı ulaşım araçlarının hazır bulunacağını açıkladı.