Düzce’de kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Düzce genelinde zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce Valiliği’nden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 25 Kasım tarihinde 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Vali Selçuk Aslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sevgili öğrenciler, devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 25 Kasım 2024 tarihinde okullarımız 1 gün süreyle ilimiz genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini bol bol kitap okuyarak geçirmelerini rica ediyorum” dedi.

Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de 1 gün idari izinli sayılacak.