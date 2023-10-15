Cumhuriyet’in 100. yılı kutlama etkinlikleri ile ilgili Düzce’de düzenlenecek programlar konuşuldu.

Düzce’de Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Koordinasyon toplantısına Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlık ederken, koordinasyon toplantısına vali yardımcıları, kaymakamlar, kurum amirlerin ve temsilcileri katılım gösterdi.

Düzce’de Cumhuriyetin 100. yılında yapılacak programlar ile ilgili tüm konular görüşülürken, programların geniş kitlelere ulaşması için gerekli çalışmaların yapılması planlandı.