DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi ekipleri, kış öncesinde ısınma kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek amacıyla kömür satışı yapan işyeri ve depolara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi, ‘Temiz Şehir Düzce’ mottosu altında ısınmadan kaynaklanan çevre ve hava kirliliğine yönelik sıkı denetimlerini sürdürüyor. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte sahaya inerek il merkezi genelinde kömür satışı yapan işletmelerin denetimlerine başladı.

Isınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin kontrolü yönetmeliği dahilinde gerçekleştirilen katı yakıt denetimlerinde kalorifik değeri düşük olan ve alınan Mahalli Çevre Kurulu Kararlarına aykırı olarak 6400 kcal’den düşük yerli kömür satışı yapan, depolayan işyerlerine 2872 Sayılı Çevre Kanunu çerçevesinde idari yaptırım uygulanması sağlandı.

Müdürlüğe bağlı Çevre Denetim Birimi personelleri bu doğrultu da kömür satışı faaliyeti gösteren 45 işyerini denetledi. Bu işyerlerinin tamamında ithal ve Düzce Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınmış satış izin belgesi bulunan kömürlerin bulunduğunu tespit eden ekipler, 5 işyerinde ise Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olmadan kömür satışı faaliyeti yapıldığını belirleyerek tespit tutanağı tutup, belge alınıncaya kadar kömür satışlarının durdurulmasını sağladı.

Zabıta Müdürlüğünden denetimlere dair yapılan açıklamada “Düzce’de hava kirliliğinin özellikle kış aylarında yoğun olması nedeniyle uygun olmayan kömür satışı ve kullanımına kesinlikle müsamaha gösterilmemekte ve ağır cezai yaptırımlar uygulanmakta, uygulanmaya da devam edilecektir. Vatandaşlarımızın bu konuda bilinçli olmaları düşük yerli kömürleri almamaları, satan kişileri de Zabıta Müdürlüğümüze ihbar etmeleri gerekmektedir” denildi.