DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Düzce Gençlik Merkezi, Millet Bahçesinde sosyal medyadan sosyal meydana etkinliği gerçekleştirerek dikkat çekti.

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Düzce Gençlik Merkezi, Millet Bahçesinde sosyal medyadan sosyal meydana etkinliği gerçekleştirerek dikkat çekti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın başlattığı Sosyal Medyadan Sosyal Meydana etkinlikleri tüm hızı ile devam ediyor. Düzce’de de çeşitli etkinlikler yapılan proje çerçevesinde millet bahçesinde Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezi etkinlik gerçekleştirdi. Herkese açık olarak gerçekleştirilen etkinliklere gençler ve çocuklar yoğun ilgi gösterirken, konser, halk oyunları ve mini golf ile alanda gençler hünerlerini sergiledi. Sosyal medyadan biraz da olsa uzaklaşmanın keyfini çıkartan gençler, çalışmaya yoğun ilgi gösterdi.