Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucunda Düzce'de de etkili olan "Altay Fırtınası" hem çocukların, hem de yetişkinlerin eğlence kaynağı oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Her yıl kar yağdığında kayak yapmak isteyenlerin uğradığı Başçeşehir bölgesindeki yeşilvadi boşluk alanda bu yılda kayak severlerin akınına uğradı.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri standlar kurarak, kayak yapan vatandaşlara sıcak salep, çay, çikolata ve helva ikramında bulundu.