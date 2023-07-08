DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz Bölgesinde etkili olan yağışla birlikte Düzce İl Özel İdaresi ekipleri dere yataklarına yakın takipte. Vali Cevdet Atay’ın talimatıyla riskli görülen bölgelere araç ve personel görevlendirmesi sürüyor.

Batı Karadeniz Bölgesinde yağışlar etkili oluyor. Düzce’de de zaman zaman etkili olan yağışlarla ilgili birçok önlem alındı. Düzce Valiliği Cevdet Atay’ın talimatıyla Düzce İl Özel İdaresine bağlı 98 adet iş makinası, 125 personel riskli bölgelerde konuşlandırıldı. Etkili olan sağanak yağış sonrasında Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen, İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç ile birlikte arazide incelemelerde bulundu. Yaşanabilecek su baskınlarına karşı tüm önlemlerin alındığı, tüm iş makinalarının ve ekiplerin sahada olduğunu belirtildi.