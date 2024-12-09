DÜZCE(İHA) – Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 11 bin araç, 500 motosiklet, 120 okul servisi denetlendi, 160 araç trafikten men edildi.

Düzce’de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması için 2- 8 Kasım 2024 tarihleri arasında icra edilen denetimlerde 11 bin araç, 500 motosiklet, 120 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 645 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 30 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken 160 araçta trafikten men edildi.

Yetkililer; ehliyetsiz araç kullanan, emniyet kemeri takmayan, ışık donanımı kurala uygun olmayan, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali yapan, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere yönelik denetimlerin arttırılarak devam edeceğini açıkladı.