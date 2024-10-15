DÜZCE(İHA) – Düzce’de tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi dahilinde çiftçilere 250 bin adet marul fidesi dağıtıldı.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen marul fidesi dağıtım törenine Düzce Valisi Selçuk Aslan, Vali Yardımcısı Ömer Sağlam, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, çiftçiler katıldı. Vali Selçuk Aslan, yaptığı konuşmada memleketimizin kalkınması ve soframızda bereketin artması için üretmek zorunda olduğumuzu ifade ederek çiftçilere hayırlı kazançlar diledi.

Programda 92 çiftçiye 250 bin adet marul fidesi dağıtımı yapıldı.