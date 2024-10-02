DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri sağanak yağışa rağmen kent genelinde yeşil alanlarda çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce’de sonbahar ayları öncesinde yeşil alanlarda büyüyen veya sararan otların trafik görüşlerine sorun oluşturmaması için düzenleme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda parklarda, refüjlerde, yeşil alanlarda peyzaj düzenlemeleri yapılıyor. Sağanak yağışa rağmen ekipler çalışmalarına devam ederken, düzenlemeler ile şehir ayrı bir güzelliğe büründürülüyor.