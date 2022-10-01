DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ağustos ayı içinde 29 köy 8 mahallede toplam 937 hayvanı çeşitli hastalıklara karşı aşıladı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ağustos ayı içinde 29 köy 8 mahallede toplam 937 hayvanı çeşitli hastalıklara karşı aşıladı.

Avni Akyol vefatının 23. yılında mezarı başında anıldı Avni Akyol vefatının 23. yılında mezarı başında anıldı

Tarım ve Orman Müdürlüğü ağustos ayında, 16 köyde 382 büyükbaş hayvana brusella aşısı, 3 köyde 165 küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı, 10 köyde 382 büyükbaş hayvana Lumpy Skin Disease aşısı koruyucu olarak yapıldı. Ayrıca koruyucu olarak 8 mahallede 8 köpeğe kuduz aşısı uygulandı.

Hayvan pazarının açık olduğu günlerde ekipler yaptıkları denetimlerde herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmadığı bildirildi.