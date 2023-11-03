Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, kent genelinde kamu ve özel binalarda 1487 asansörün mevcut olduğunu ve bunlara yönelik yapılan denetimler çerçevesinde can ve mal güvenliğini tehdit edebilecek 453 asansörün kullanıma kapatılmasını sağladı.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, son günlerde ülke genelinde yaşanan asansör sorunlarıyla ilgili Düzce’de yapılan denetim çalışmaları ve alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Düzce’de 2023 yılı itibariyle kamu ve özel bina olmak üzere 1487 asansörün mevcut olduğunu paylaşan müdürlük, herhangi bir sorun yaşanmaması için sık periyotlar eşliğinde denetim sürecek.

Düzce Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Kalender Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Düzce Merkez sınırları içinde 2012 yılından itibaren kuruma kayıtlı montajı tamamlanmış, asansör işletme bakım yönetmeliğine göre A tipi muayene uygunluk raporlarına istinaden tescil işlemi yapılmış şekilde bu yıl itibariyle Kamu ve Özel bina olmak üzere 1487 adet asansörün mevcut olduğunu söyledi.

2023 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen denetimler neticesinde 426 adet güvensiz Kamu ve Özel bina asansörünü SEDAŞ İl Müdürlüğü ile koordineli şekilde güvenli hale gelinceye kadar elektriklerinin kesilmesini sağlamak suretiyle kullanıma kapattıklarını belirten Aydın, “2023 yılı Ekim ayında ise 27 adet güvensiz Kamu ve Özel bina asansörlerini yine can ve mal güvenliği kapsamında SEDAŞ il Müdürlüğüne yazarak güvenli oluncaya kadar elektriklerinin kesilmesini sağlamak suretiyle kullanıma kapattık. Toplam da 453 adet asansörün güvenli hale gelmesi için bu işlemi gerçekleştirmiş olduk. Düzce Belediyesi olarak Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri birinci önceliğimiz. Bu durum bundan sonrada bu şekilde devam edecek. Denetimlerimizi daha da sıkı şekilde sürdüreceğimizi vatandaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız” dedi.