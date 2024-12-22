Düzce’de hemen hemen her gün kazanın meydana geldiği Metek Kavşağı’nda iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda Metek Kavşağı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce’den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan S.D. idaresindeki 42 AKK 060 plakalı Fiat marka otomobil, kırmızı ışık ihlali yapınca kavşağa giren K.S. idaresindeki 81 AR 798 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıkarak durabilirken, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü S.D. ile araçtaki Z.D. ve Z.S. hastaneye kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten verildiği yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.