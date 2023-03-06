Düzce’de bir asrı aşkın zamandır yaşatılan kandil geleneği sürüyor. 112 yıllık gelenekte akşam namazı sonrasında camide kurulan sofralarda oruçlar açılıp, dualar edildi.

Düzce’de bir asrı aşkın zamandır yaşatılan kandil geleneği sürüyor. 112 yıllık gelenekte akşam namazı sonrasında camide kurulan sofralarda oruçlar açılıp, dualar edildi.

Düzce’nin Koçyazı Mahallesi’nde kandiller farklı bir gelenekle kutlanıyor. Berat Kandili nedeniyle akşam namazını Koçyazı Mahallesi Camii’nde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri yufka, pilav, tavuk, et ve ayranları caminin içinde yere serdikleri örtülere kurulan sofralarda ikram ediyorlar.

Koçyazı Mahallesi Muhtarı İsmet Mısır, kandil geleneğinin bu yıl 112. yılı olduğunu belirterek, “Öncelikle ülkemizin ve bütün Müslüman aleminin Berat Kandili’ni kutluyorum. Bundan tam 112 sene önce başlamış olan bu geleneğimiz bu zamana kadar devam ediyor ve devam ettirmeye de çalışıyoruz. O günlerde fakirliğin, açlığın bol olduğu eski zamanlarda durumu iyi olanlar evlerinde yaptıkları yemekleri, pilavları, etleri, tavukları, ayranları camimize getirip, hep birlikte vatandaşları toplayıp yerlermiş. Hem okumak, hem dua, hem ziyafet hep birlikte yapılıyormuş. Bu gelenek günümüze kadar da devam ediyor. Biz de bu geleneği yaşatmanın gururunu yaşıyoruz. Mahalle cemaatimizin yanı sıra diğer mahallelerden katılım çok oluyor. Biz bu geleneği inşallah devam ettireceğiz. Bizim için manevi havası çok önemli. Çünkü birlik ve beraberliğimizi artırıyor. Bundan sonra da geleneğimizi artırmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Mahalleli tarafından sunulan ikramların ardından camide Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen program takip edildi.