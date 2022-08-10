DÜZCE(İHA) – Düzce’de yoğun yağışlar nedeniyle taşan dere yatakları su baskınlarına neden oldu. Bir köyde birkaç evi su bastı, yollar sular altında kaldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yoğun yağışlar nedeniyle taşan dere yatakları su baskınlarına neden oldu. Bir köyde birkaç evi su bastı, yollar sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı uyarısı sonrası Kaynaşlı ilçesi yoğun yağışların etkisinde kaldı. Bıçkıyanı köyünde yoğun yağışların ardından menfezlerin tıkanması sonucu bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Köyde birkaç evi su bastı. Eğimli arazide suyun şiddetli akmasıyla yollarda taş ve toprak birikintileri oluştu, yer yer ufak toprak kaymaları yaşandı.

Belediye ekipleri kepçelerle menfez açma ve temizleme çalışmalarına başladı.