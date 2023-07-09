DÜZCE(İHA) – Batı Karadeniz belgesinde yağışlar etkili oluyor. Düzce’de özellikle Yığılca, Gölyaka, Çilimli, Akçakoca, Cumayeri ve merkez bölgesinde yağışlar etkili oldu. Taşkınların yaşandığı bölgelerde Vali Cevdet Atay incelemelerde bulundu.

Batı Karadeniz Bölgesinde yağışlar iki gündür aralıklarla devam ediyor. Düzce’de de etkili olan yağışlar sonrasında Yığılca ilçesine metrekareye 130 kilo yağış düştü. Yağışların etkili olduğu ilçede köy yollarında yaşanan heyelanlar nedeniyle yollar kapandı. Ekiplerin çalışması ile ana arterler açılırken Düzce Valisi Cevdet Atay, İl Genel Sekreteri Mehmet Hayri Şen ile birlikte su taşkının yaşandığı Gündolaması Köyünde incelemelerde bulundu. Ardından ise su taşkınlarının yaşandığı bölgeye geçecek.