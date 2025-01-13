Düzce'de bir apartmandaki asansöre yapılan bakım çalışma sırasında asansörün düşmesi sonucu üç işçi yaralandı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Düzce Koçyazı Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Apartmanda bulunan asansöre bakım yapan H.İ. K., İ. K., Y. A. adlı üç işçi asansör boşluğuna girdi.

Çalışma esnasında asansörün düşmesi sonucunda işçiler yaralandı.

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların ekipler tarafından çıkarılması sonrasında 2 işçi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılırken, 1 işçi de Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.