DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 19 bin 800 şahıs sorgulandı, aranan 83 şahıs yakalandı, 31’i tutuklandı.

Düzce’de güvenlik güçleri tarafından suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması için denetimler aralıksız sürüyor. Ekipler tarafından 20-26 Ocak 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 19 bin 800 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 83 kişi gözaltına alınırken, 31 kişi tutuklandı. Aramalarda 4 adet tabanca, 123 adet mermi, 2 adet kurusıkı silah, 4 adet av tüfeği, 8 adet şarjör, 7 kartuş ve 2 adet kesici delici alet ele geçirildi.