DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 22 bin 300 kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 64 şahıs gözaltına alınırken, 19 kişi tutuklandı.

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 18-24 Kasım 2024 tarihleri arasında yapılan uygulamada 22 bin 300 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 64 kişi gözaltına alınırken, 19 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 2 adet kurusıkı, 10 adet tabanca, 5 av tüfeği, 371 mermi, 7 şarjör, 1 adet kesici ve delici alet ele geçirildi.