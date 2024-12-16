DÜZCE(İHA) – Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 21 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 98 şahıs gözaltına alınırken 38’i tutuklandı.

Düzce’de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 9-15 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamada 21 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 98 kişi gözaltına alınırken, 38 şahıs tutuklandı.

Aramalarda 1 adet kurusıkı, 11 adet tabanca, 71 mermi, 5 av tüfeği, 6 şarjör, 2 adet kesici delici alet geçirildi.