Düzce’de acil sağlık ekibi seyir halindeyken, çevredeki araçlar ambulansın geçişine fermuar sistemiyle yol verdi. Bu anlar, 112 personelinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Olimpiyat kavşağı istikametinden Öztürkler kavşağı istikametine trafiğin yoğun olduğu saatlerde vakaya yetişmeye çalışan ambulansa sürücüler, fermuar sistemiyle yol verdi. Ambulans şoförünün dikkatli sürüşü sayesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadan vakaya ulaşılırken, bu örnek davranış, trafikte acil durum araçlarına zamanında ve güvenli bir şekilde yol vermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.