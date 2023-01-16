DÜZCE(İHA) – Düzce’de ambulans hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması, vakalara daha kısa sürede ve güvenli bir şekilde ulaşılabilmesi amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans hizmetlerine yeni bir ambulans daha eklendi. İlde ambulans sayısı 45’e yükseldi.

DÜZCE(İHA) – Düzce’de ambulans hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması, vakalara daha kısa sürede ve güvenli bir şekilde ulaşılabilmesi amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından ambulans hizmetlerine yeni bir ambulans daha eklendi. İlde ambulans sayısı 45’e yükseldi.

Düzce’de sağlık yatırımları artmaya devam ediyor. Ambulans hizmetlerinin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması, vakalara daha kısa sürede ve güvenli bir şekilde ulaşılabilmesi amacı ile Sağlık Bakanlığı tarafından Düzce’de ambulans hizmetlerine yeni bir ambulans gönderdi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, Düzce Milletvekili Ayşe Keşir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ülkemizin en genç ambulans filosuna bir yenisi daha eklendi. Düzce’mizde hizmet veren ambulans sayısı 42’ye yükseldi. 3 UMKE aracıyla birlikte acil durumlara karşı 45 araçla hazırız” dedi.

2018’de 31 olan sayı 45’e çıktı

Düzce’de 13 adet 4x4, 2 adet kar paletli 4x4, 1 adet 4 sedyeli, 1 adet obez & yogˆun bakım, 25 adet 4x2 olmak üzere 42 acil yardım ambulansı acil ve afet durumlarında hizmet veriyor. Düzce; ambulans filosu yaş ortalaması ile Türkiye deki en genç ambulans filolarından birine sahip oldu. Acil ve afet durumlarında kullanılan 3 adette UMKE aracımız bulunmakta. 2018’de 31 olan sayı son 4 yılda yüzde 50 artarak 45’e ulaştı.